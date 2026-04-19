بحلة جديدة.. تطوير كورنيش الخبر الجنوبي لتعزيز الواجهة البحرية

البلاد (الخبر)

أنجزت بلدية محافظة الخبر أعمال تطوير المرحلة الرابعة من كورنيش الخبر الجنوبي، على مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع، وبطول يزيد عن 300 متر، متضمناً مسطحات خضراء تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد الحضري والواجهة البحرية للمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الوهبي، أنه جرى الانتهاء من تطوير ما يزيد على 4150 متراً طولياً من الكورنيش عبر مراحله الأربع، مبيناً أن المشروع يستهدف تعزيز المقومات السياحية لمحافظة الخبر، والارتقاء بجودة الحياة، من خلال توفير مرفق ترفيهي متكامل وواجهة بحرية تتناسب مع مكانة الخبر كوجهة سياحية بارزة.

وأشار إلى أن المشروع يتيح لزوار الكورنيش فرصاً متنوعة لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، بما يسهم في تحسين الصحة العامة ورفع مستوى اللياقة البدنية، من خلال توفير بيئة مناسبة وآمنة لممارسة الرياضة بمختلف أشكالها.

وبيّن أن المرحلة الرابعة شهدت مضاعفة مساحة المسطحات الخضراء، مع المحافظة على جميع الأشجار القائمة في الموقع، إلى جانب استحداث مدرجات للجلوس بإطلالات مباشرة على البحر، وإنشاء مواقف للسيارات، واستبدال السور، إضافة إلى تنفيذ ممشى موازٍ للواجهة البحرية.

وأكد أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطنين والمقيمين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، ويعزز في الوقت ذاته مكانة محافظة الخبر على الخارطة السياحية في المملكة، باعتبارها وجهة جاذبة للزوار.ش