النصر يقسو على الوصل برباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا 2

دك فريق النصر شباك مضيفه فريق الوصل الإماراتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الوصل، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2.
بحث لاعبو النصر عن تسجيل هدف مبكر في شباك الوصل، الذي ظهر متراجعًا منذ الدقيقة الأولى، وبالفعل، افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو شريط أهداف المباراة في الدقيقة 11، بعد لمسة سحرية من نواف بوشل، حولها رونالدو ببراعة إلى شباك أصحاب الأرض.
وواصل لاعبو النصر الضغط على دفاعات الوصل؛ حيث سجل الإسباني مارتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 24 من عمر المباراة، فيما أضاف عبدالإله العمري الهدف الثالث لنادي النصر من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 27.
ونجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل الهدف الرابع لنادي النصر في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعد خطأ فادح من دفاعات الوصل، ليحجز النصر مقعدًا في نصف نهائي البطولة، وينتظر النصر المتأهل من مباراة الأهلي القطري مع الحسين الأردني، التي تقام على نفس الملعب.
وبلغ النصر ربع النهائي بعد مشوار مميز، حيث تصدر مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، قبل أن يتجاوز أركاداج التركمانستاني في دور الـ16 بفوز مزدوج (1-0 ذهابًا وإيابًا).
