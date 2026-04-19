الألماني سكيبه مدرب فيسيل كوبي: جاهزون للمواجهة.. ولا نخشى ضغط جماهير الأهلي

3 / ذو القعدة / 1447 هـ      19 أبريل 2026

عائشة العمودي (جدة)

شدد المدير الفني لفريق فيسيل كوبي الياباني مايكل سكيبه على جاهزية فريقه لمواجهة فريق الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال نخبة آسيا، وأكد إلى أن لديهم الحافز لتقديم أفضل أداء ممكن، إلى جانب خبرتهم في التعامل مع اللعب تحت الضغط وأمام الجماهير.

وأوضح سكيبه، أن فريقه معتاد على خوض المباريات في أجواء جماهيرية كبيرة، مؤكدًا حماس اللاعبين لخوض اللقاء على ملعب الإنماء الضخم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مبينًا أن مثل هذه المواجهات تمثل فرصة لإظهار قدرات لاعبيه الفنية.

وأشار الألماني إلى ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع مختلف مجريات المباراة، بما في ذلك ركلات الترجيح في حال الوصول إليها، مؤكدًا جاهزية اللاعبين من الناحية الذهنية والفنية.

جوتوكو ساكاي: نحترم الأهلي ولكن هدفنا النهائي
من جانبه، أوضح لاعب فيسيل كوبي جوتوكو ساكاي، أن فريقه استعد بشكل جيد للمواجهة، مع احترامه لفريق الأهلي، مؤكدًا أهمية اللعب الجماعي والتركيز العالي خلال اللقاء.

وأفاد أن الفريق يتمتع بالتماسك بين لاعبيه، مع السعي لتقديم أداء يعكس إمكاناتهم، إلى جانب الثقة بقدرتهم على المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.

