أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا

وبيّن أن نطاق المشروع يمتد على طول 1920 مترًا وصُمم وفق أعلى المعايير الهندسية ليستوعب كثافة مرورية عالية بكفاءة وانسيابية، حيث يتكون الجسر من 8 مسارات رئيسة بواقع 4 مسارات لكل اتجاه، بعرض 3.65 أمتار للمسار الواحد، إضافة إلى حارتين للطوارئ بعرض مترين لكل حارة، بما يضمن استمرارية الحركة دون توقف.

ولفت الانتباه إلى أن أعمال التنفيذ شملت المراحل الإنشائية كافة، بدءًا من التحويلات المرورية، مرورًا بتنفيذ الأوتاد والقواعد والأعمدة الخرسانية، وتركيب العوارض والبلاطات، وانتهاءً بأعمال السفلتة التي تجاوزت مساحتها 150 ألف متر مربع، إلى جانب تنفيذ أعمال الدهانات وعلامات الطرق ووسائل السلامة المرورية، كما تم تنفيذ أعمال الإنارة والتجهيزات الكهربائية وفق الدراسات المعتمدة، بما يعزز من مستوى السلامة والأمان لمستخدمي الطريق.