أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم جسر تقاطع طريق الظهران-الجبيل مع طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومدير مرور المنطقة الشرقية العميد الدكتور عبداللطيف بن محمد العبيدالله، وذلك في إطار دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن مشاريع الطرق والجسور تُعد من الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي، لما لها من دور محوري في تسهيل الحركة التجارية والصناعية، وتعزيز الترابط بين المراكز الحضرية والمناطق الحيوية، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية تمثل محورًا اقتصاديًا وصناعيًا مهمًا، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير مشاريع النقل والطرق بما يواكب حجم الحركة المرورية المتنامي، ويخدم مختلف القطاعات، بما يسهم في تيسير حركة التنقل بين المدن والمحافظات، ودعم مسارات التنمية في المنطقة.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية من جهته أن المشروع يُعد أحد المشاريع الحيوية على طريق الظهران-الجبيل السريع، حيث يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وفك الاختناقات، ورفع مستوى السلامة المرورية، إلى جانب دعمه للحركة الصناعية والتجارية، وربط المراكز السكانية بالمناطق الإنتاجية واللوجستية في مدينة الجبيل.
وبيّن أن نطاق المشروع يمتد على طول 1920 مترًا وصُمم وفق أعلى المعايير الهندسية ليستوعب كثافة مرورية عالية بكفاءة وانسيابية، حيث يتكون الجسر من 8 مسارات رئيسة بواقع 4 مسارات لكل اتجاه، بعرض 3.65 أمتار للمسار الواحد، إضافة إلى حارتين للطوارئ بعرض مترين لكل حارة، بما يضمن استمرارية الحركة دون توقف.
ولفت الانتباه إلى أن أعمال التنفيذ شملت المراحل الإنشائية كافة، بدءًا من التحويلات المرورية، مرورًا بتنفيذ الأوتاد والقواعد والأعمدة الخرسانية، وتركيب العوارض والبلاطات، وانتهاءً بأعمال السفلتة التي تجاوزت مساحتها 150 ألف متر مربع، إلى جانب تنفيذ أعمال الدهانات وعلامات الطرق ووسائل السلامة المرورية، كما تم تنفيذ أعمال الإنارة والتجهيزات الكهربائية وفق الدراسات المعتمدة، بما يعزز من مستوى السلامة والأمان لمستخدمي الطريق.
وأكد الجبير أن تدشين سموه وتحرير الحركة المرورية على الجسر يمثل بداية تشغيل هذا المشروع التنموي، فيما ستستكمل الأمانة خلال الربع الثاني بقية الأعمال تحت الجسر، والمتمثلة في مشاريع تصريف الأمطار، ومسارات الخدمة على جانبي الجسر، إلى جانب تحرير الحركة المرورية أسفل الجسر.
ويسهم المشروع في تحويل مدخل الدمام الجنوبي إلى محور حضري متكامل، يدعم سهولة التنقل، ويرتقي بجودة الحياة، ويعكس مستوى التطور الذي تشهده مشاريع البنية التحتية في المنطقة الشرقية.