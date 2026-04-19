أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ(17) في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج

البلاد (الخرج)
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الـ(17) من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 1447هـ، البالغ عددهم (2338) طالبًا في مختلف التخصصات والدرجات العلمية؛ وذلك في الإستاد الرياضي بالمدينة الجامعية في الخرج.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لحفل التخريج، وتشريفه أبناءه الخريجين فرحة إنجازهم، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد اهتمام وحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها المتواصل لمسيرة التعليم الجامعي، ومشاركة أبنائها الطلبة فرحة حصادهم العلمي.
وأشار التميم إلى أن الجامعة، انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها، تسعى إلى تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، من خلال منظومة تعليمية ترتكز على جودة المخرجات وتوفير البيئة المحفزة للطلاب والطالبات، وتمكينهم علميًا وعمليًا؛ ليسهموا بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية من خلال التحاقهم بسوق العمل، وليكونوا شركاء مؤثّرين في نماء الوطن وازدهاره.