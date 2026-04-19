أمانة جدة تبدأ تحسين المشهد الحضري على محور الأمير محمد بن سلمان وحي الجوهرة

بدأت أمانة محافظة جدة تنفيذ أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية على محور الأمير محمد بن سلمان، وذلك على امتداده في عدد من النطاقات البلدية بالمحافظة، ويأتي حي الجوهرة ضمن المواقع المستهدفة في إطار خطة التنظيم وإزالة المخالفات، عبر تطبيق المخطط المعتمد على الطبيعة، ومعالجة أوضاع الأنشطة غير النظامية.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال تشمل إزالة عناصر التشوه البصري، وضبط الأنشطة القائمة بما يتوافق مع الاشتراطات النظامية، بما في ذلك إيقاف الأنشطة التجارية غير المرخصة، وذلك ضمن خطة تطوير المحور والمناطق المحاذية له وفق الاستخدامات المعتمدة.

وأكدت التزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات على جميع المنشآت الواقعة على امتداد المحور، من خلال إزالة المخالفات، والالتزام برخص البناء والاستخدامات المعتمدة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة البيئة العمرانية.

وبيّنت أن الأعمال التنظيمية في حي الجوهرة ستُنفذ وفق اللوائح والإجراءات البلدية، وتشمل:

* إيقاف أنشطة الورش غير الحاصلة على رخص تشغيل بلدية أو شهادة سلامة.

* استمرار الأنشطة الصناعية والورش المرخصة نظامًا، التي تتوفر لديها شهادة سلامة، خلال فترة محددة، لحين تعديل الاستخدام المعتمد ومنحها مهلة للإخلاء.

* إزالة المخالفات القائمة على الطبيعة وفق المخطط المعتمد، بما في ذلك التعديات على المرافق العامة وارتدادات المباني والتجاوزات على البنية التحتية.

* إشعار المركبات التالفة والمهجورة تمهيدًا لنقلها إلى مراكز إيواء المركبات.

* إزالة الهناقر والإنشاءات المخالفة غير الحاصلة على تراخيص بناء، على نفقة الملاك.

* إيقاف الأنشطة داخل المباني التي لا تحمل رخص تشغيل بلدية سارية.

وأشارت الأمانة إلى أنه سيجري إشعار المستودعات النظامية بمعالجة التشوهات البصرية للمباني والأسوار، وتحسين واجهاتها وفق الهوية العمرانية المعتمدة للمحور، على أن يتم نقل أنشطتها إلى المناطق الصناعية المعتمدة بعد تنفيذ إعادة استخدام المواقع.

وفيما يخص معارض السيارات، أوضحت الأمانة استمرارها خلال فترة انتقالية، إلى حين استكمال مشروع مدينة السيارات جنوب المحافظة، الذي يمتد على مساحة تتجاوز (5.5) مليون متر مربع، ويضم منظومة متكاملة لخدمات قطاع السيارات.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن متطلبات تطوير محور الأمير محمد بن سلمان، بما يشمل إعادة تنظيم المناطق المحاذية وفق الاستخدامات المعتمدة، وتعزيز مؤشرات جودة الحياة، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشارت الأمانة إلى أنها خصصت قنوات تواصل مباشرة لخدمة المستفيدين، إلى جانب توفير مراكز دعم ميدانية في موقع المشروع ومقر بلدية الجنوب الفرعية.

وأضافت أن أعمال التنظيم المرتبطة بالمحور ستتضمن تعديل الاستخدامات بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية بمحافظة جدة.