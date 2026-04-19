أكاديمية “واس” تبدأ تأهيل أكثر من 300 خريج وخريجة في المجال الإعلامي

بدأت أكاديمية “واس” اليوم تنفيذ برنامجها التدريبي الذي أقيم تحت عنوان “تمكين الخريجين الجامعيين لوظائف إعلامية”، بهدف تأهيل أكثر من 300 متدرب ومتدربة، وذلك بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، عبر (8) دبلومات تدريبية متخصصة في مجالات الإعلام.
وتُمثل هذه الدفعة المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يمتد على مدى 12 شهرًا، إذ تضم الدفعة الأولى (دفعة أبريل 2026) أكثر من 300 متدرب ومتدربة تخرجوا من 26 جامعة محلية ودولية، ينتمون إلى 22 مدينة في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تعكس اتساع نطاق البرنامج وحرصه على استقطاب الكفاءات الشابة من مختلف البيئات الأكاديمية.
يأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار جهود تكاملية بين الأكاديمية وصندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف تنمية القدرات الوطنية، ودعم الكفاءات الشابة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز تنافسية القطاع الإعلامي في مختلف مناطق المملكة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م