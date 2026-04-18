مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا وباكستان وبنجلاديش

كما غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية بنجلاديش الشعبية اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي، متجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور رئيس وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية السيد طارق رحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الدكتور عبدالله بن عبيه.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.