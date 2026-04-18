شباب الأهلي يعبر بوريرام التايلندي ويتأهل لنصف نهائي نخبة آسيا

2 / ذو القعدة / 1447 هـ      18 أبريل 2026

البلاد (جدة)

ضرب فريق شباب الأهلي الإماراتي موعدا مع فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعدما تمكن من الفوز على نظيره فريق بوريرام يونايتد التايلاندي بنتيجة 3-2، مساء اليوم السبت في جدة.

امتدت المباراة إلى 120 دقيقة بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2، قبل أن ينجح شباب الأهلي في إضافة هدف الانتصار في الشوط الإضافي الأول.

سجل أهداف شباب الأهلي كل من بيتر زولي “في مرماه” وسعيد عزت ورينان في الدقائق 13 و 49 و 93.

وفي المقابل أحرز ثنائية بوريرام كل من جليهيرمي بيسولي وبيتر زولي في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء و 70.

بتلك النتيجة، تأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال نخبة آسيا، ويواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني مساء الثلاثاء المقبل.

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

