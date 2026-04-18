شباب الأهلي يعبر بوريرام التايلندي ويتأهل لنصف نهائي نخبة آسيا

ضرب فريق شباب الأهلي الإماراتي موعدا مع فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعدما تمكن من الفوز على نظيره فريق بوريرام يونايتد التايلاندي بنتيجة 3-2، مساء اليوم السبت في جدة.
امتدت المباراة إلى 120 دقيقة بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2، قبل أن ينجح شباب الأهلي في إضافة هدف الانتصار في الشوط الإضافي الأول.
سجل أهداف شباب الأهلي كل من بيتر زولي “في مرماه” وسعيد عزت ورينان في الدقائق 13 و 49 و 93.
وفي المقابل أحرز ثنائية بوريرام كل من جليهيرمي بيسولي وبيتر زولي في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء و 70.
بتلك النتيجة، تأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال نخبة آسيا، ويواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني مساء الثلاثاء المقبل.
شباب الأهلي الإماراتي يتقدم 1-0 على بوريرام يونايتد التايلاندي في الدقيقة 13 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي الإماراتي يتقدم 2-0 على بوريرام يونايتد التايلاندي في الدقيقة 49 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
بوريرام يونايتد التايلاندي يقلص الفارق 1-2 شباب الأهلي الإماراتي في الدقيقة 64 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
بوريرام يونايتد التايلاندي يتعادل 2-2 شباب الأهلي الإماراتي في الدقيقة 70 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي الإماراتي يتقدم 3-2 على بوريرام يونايتد التايلاندي في الدقيقة 93 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
