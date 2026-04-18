“السلام” يتوج ببطولة المملكة الرابعة لدراجات الشباب بالجوف

اختُتمت في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف منافسات البطولة الرابعة لسباق الدراجات لفئة الشباب على مستوى المملكة، التي أُقيمت على مدى يومين على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لمسافة تجاوزت 120 كيلومترًا، بمشاركة 120 دراجًا يمثلون 12 ناديًا.
وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني الأندية واللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حقق نادي السلام المركز الأول في الترتيب العام، تلاه نادي المجتمع في المركز الثاني، فيما جاء نادي الشباب ثالثًا.
وعلى صعيد المنافسات الفردية، انتزع الدراج حسين آل صفر من نادي السلام المركز الأول، وجاء الدراج طه الخليفة من نادي المجتمع في المركز الثاني، فيما حلّ دراج نادي الشباب البراء الزبيدي في المركز الثالث.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عن سعادته بنجاح البطولة، مشيدًا بالمستويات الفنية للأندية واللاعبين، مقدمًا شكره للجهات ذات العلاقة في منطقة الجوف على حسن التنظيم والاستقبال.