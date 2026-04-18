البديوي يرحب بإدانة المنظمة البحرية الدولية لإغلاق مضيق هرمز

2 / ذو القعدة / 1447 هـ      18 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ113، الذي أدان بشدة إغلاق إيران لمضيق هرمز، إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة، واعتداءاتها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.

كما رحب بإدانة اللجنة لتهديدات إيران المرتبطة بزرع الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، ونظام الرسوم الذي فرضته على السفن العابرة للمضيق وفقًا للتقارير الواردة في هذا الصدد.

وأكد البديوي أهمية قيام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار وفقًا للقانون الدولي، وضمان مرور السفن عبر المضيق دون عوائق.

