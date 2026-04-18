اجتماع وزاري رباعي في أنطاليا لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية
صحيفة البلاد      2 / ذو القعدة / 1447 هـ      18 أبريل 2026
البلاد (الرياض)
شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بمصر الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في خفض حدة التصعيد، ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.

كما شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في اجتماع لبحث تطورات الوضع في غزة، وذلك على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية.

والتقى وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجزائر، أحمد عطّاف، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

