420 مليونًا و600 ألف مستفيد من النقل العام في المملكة في 2025

البلاد (جدة)
أعلنت الهيئة العامة للنقل أن عدد الركاب في نشاط النقل العام في المملكة تجاوز 420 مليونًا و600 ألف راكب خلال عام 2025 مقارنة بـ183 مليونًا و300 ألف في عام 2019 بنسبة نمو 129% في مؤشر يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع وارتفاع الإقبال على استخدام وسائل النقل العام.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع احتفاء الهيئة العامة للنقل بـ”اليوم العالمي للنقل العام” الذي يصادف 17 أبريل من كل عام، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي يؤديه النقل العام في تعزيز جودة الحياة من خلال تسهيل تنقل السكان والزوار عبر توفير خيارات تنقل مريحة وآمنة ذات كفاءة وجودة عالية، إضافة إلى دوره المهم في تخفيف الازدحامات المرورية في هذه المدن والمحافظات، وتقليل الانبعاثات المتعلقة في البيئة.
وكشفت أن نسبة النمو في أعداد ركاب النقل العام بلغت 61% خلال الفترة بين عامي 2024 و2025 فيما وصلت نسبة النمو في عدد المستخدمين خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبينت الهيئة وفق نشرة إحصائية أن خدمات النقل بالحافلات داخل المدن شهدت توسعًا في نطاق عملها حيث شُغِّلَت خدمات النقل العام بالحافلات في 17 مدينة ومحافظة بعدما كانت 4 مدن ومحافظات خلال عام 2019م، وذلك عبر توفير حافلات مجهزة بأحدث التقنيات والسلامة، تعمل وفق مسارات محددة وجداول تشغيل منتظمة بما يعزز موثوقية الخدمة، ويرفع كفاءة الربط بين الوجهات.
وأوضحت الهيئة أن خدمات سيارات الأجرة العامة وتطبيقات نقل الركاب شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد الرحلات في نشاط الأجرة العامة 377 مليون رحلة خلال الفترة من 2019 حتى 2025 بنسبة نمو بلغت 15%، فيما سجلت تطبيقات نقل الركاب أكثر من 548 مليون رحلة خلال الفترة ذاتها، بارتفاع بلغ 64%.
وشهد قطار النقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز في جدة أرقامًا لافتة، وبلغ عدد الركاب الذين استخدموه أكثر من 34 مليون راكب خلال عام 2025، فيما وصل عدد ركاب القطار الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أكثر من 3 ملايين راكب خلال العام ذاته، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على هذه الأنشطة في النقل؛ لما توفره من سهولة في التنقل وكفاءة في الخدمة المقدمة.
أعلنت الهيئة العامة للنقل أن عدد الركاب في نشاط النقل العام في المملكة تجاوز 420 مليونًا و600 ألف راكب خلال عام 2025 مقارنة بـ183 مليونًا و300 ألف في عام 2019 بنسبة نمو 129% في مؤشر يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع وارتفاع الإقبال على استخدام وسائل النقل العام.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع احتفاء الهيئة العامة للنقل بـ”اليوم العالمي للنقل العام” الذي يصادف 17 أبريل من كل عام، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي يؤديه النقل العام في تعزيز جودة الحياة من خلال تسهيل تنقل السكان والزوار عبر توفير خيارات تنقل مريحة وآمنة ذات كفاءة وجودة عالية، إضافة إلى دوره المهم في تخفيف الازدحامات المرورية في هذه المدن والمحافظات، وتقليل الانبعاثات المتعلقة في البيئة.
وكشفت أن نسبة النمو في أعداد ركاب النقل العام بلغت 61% خلال الفترة بين عامي 2024 و2025 فيما وصلت نسبة النمو في عدد المستخدمين خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبينت الهيئة وفق نشرة إحصائية أن خدمات النقل بالحافلات داخل المدن شهدت توسعًا في نطاق عملها حيث شُغِّلَت خدمات النقل العام بالحافلات في 17 مدينة ومحافظة بعدما كانت 4 مدن ومحافظات خلال عام 2019م، وذلك عبر توفير حافلات مجهزة بأحدث التقنيات والسلامة، تعمل وفق مسارات محددة وجداول تشغيل منتظمة بما يعزز موثوقية الخدمة، ويرفع كفاءة الربط بين الوجهات.
وأوضحت الهيئة أن خدمات سيارات الأجرة العامة وتطبيقات نقل الركاب شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد الرحلات في نشاط الأجرة العامة 377 مليون رحلة خلال الفترة من 2019 حتى 2025 بنسبة نمو بلغت 15%، فيما سجلت تطبيقات نقل الركاب أكثر من 548 مليون رحلة خلال الفترة ذاتها، بارتفاع بلغ 64%.
وشهد قطار النقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز في جدة أرقامًا لافتة، وبلغ عدد الركاب الذين استخدموه أكثر من 34 مليون راكب خلال عام 2025، فيما وصل عدد ركاب القطار الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أكثر من 3 ملايين راكب خلال العام ذاته، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على هذه الأنشطة في النقل؛ لما توفره من سهولة في التنقل وكفاءة في الخدمة المقدمة.