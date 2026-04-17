وزير الخارجية يصل إلى تركيا

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية.
ومن المقرر أن يشارك سمو وزير الخارجية في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثمانية بشأن غزة المنعقدين على هامش منتدى أنطاليا 2026م.
