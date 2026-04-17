الرئيسية
/
/
/
/
/
السياسة

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

صحيفة البلاد      17 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

بحث وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها الجهود الرامية لضمان استدامة فتح مضيق هرمز.

كما بحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي اليوم (الجمعة)، تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *