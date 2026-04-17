وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها الجهود الرامية لضمان استدامة فتح مضيق هرمز. كما بحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي اليوم (الجمعة)، تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.