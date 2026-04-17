منظمة الصحة العالمية تعتمد حائل مدينة صحية

اعتمدت منظمة الصحة العالمية حائل مدينة صحية جديدة، ليرتفع بذلك عدد المدن السعودية التي اعتمدتها المنظمة كمدن صحية إلى 17 مدينة.

وتسلم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، شهادة اعتماد حائل مدينةً صحية من وزير الصحة فهد الجلاجل، وفق معايير منظمة الصحة العالمية؛ تعزيزاً لمجتمع حيوي ضمن رؤية السعودية 2030.

يذكر أن هذا الاعتماد جاء بعد استيفاء حائل 80 معيارًا دوليا ضمن 9 محاور، شملت الخدمات الصحية، وتنمية المهارات وبناء القدرات، والتعليم، ومركز المعلومات المجتمعي، ودعم المشاريع الصغيرة، والتعاون والشراكة بين القطاعات، والاستعداد والاستجابة للطوارئ، والبيئة الحضرية، والمياه والصرف الصحي، وسلامة الأغذية وجودة الهواء، وتمكين المجتمع من أجل الصحة والتنمية.