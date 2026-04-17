مدربا بوريرام يونايتد وشباب الأهلي يؤكدان الجاهزية لربع نهائي نخبة آسيا

أكد مدربا بوريرام يونايتد التايلندي مارك جاكسون، وشباب الأهلي الإماراتي باولو سوزا، صعوبة المواجهة التي ستجمعهما غدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، حيث أكد مدرب بوريرام يونايتد جاهزية فريقه لخوض المواجهة، مشيرًا إلى أهمية المباراة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.
وأشار إلى أن وصول فريقه إلى الدور ربع النهائي يمثل إنجازًا جيدًا للفريق، ويسعون إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، موضحًا أنه تابع مستويات الفرق المشاركة واطلع على تفاصيلها، مفيدًا بأن المنافسة في البطولة مرتفعة للغاية، وأن فريقه يتمتع بروح تنافسية عالية وقوة ذهنية تؤهله للمضي قدمًا.
وأشار إلى قوة فريق شباب الأهلي وما يملكه من عناصر مميزة، مؤكدًا ضرورة مواجهته بتنظيم دفاعي قوي، ومبينًا أن طموح فريقه يتمثل في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، وليس الاكتفاء بالمشاركة، كما نوه بجودة التنظيم والمنشآت، وارتفاع مستوى التنافس في البطولة.
من جانبه، أكد لاعب بوريرام يونايتد كينيث دوغال جاهزية فريقه للمواجهة، مبينًا أن بلوغ هذا الدور جاء نتيجة عمل وجهد كبير، مشيرًا إلى امتلاك الفريق خبرة جيدة في النسخة الحالية، وأوضح أن مواجهة شباب الأهلي تتطلب تركيزًا عاليًا نظرًا لقوة المنافس.
في المقابل، أكد مدرب شباب الأهلي الإماراتي باولو سوزا جاهزية فريقه لخوض المواجهة، موضحًا أنه تابع مباريات المنافس ووقف على مستواه الفني، مشيرًا إلى أن بوريرام فريق منظم ويتمتع بالتنافسية والخبرة، ويمتلك سجلًا مميزًا في بلاده، كما نوه بقدراته في الكرات الثابتة.
من جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي وليد عباس قوة الفريق المنافس وتنظيمه داخل الملعب، مشيرًا إلى أهمية التركيز العالي والتعامل بجدية مع مجريات اللقاء، وأوضح أن لكل بطولة ظروفها الخاصة، وأن النسخة الحالية تحمل طابعًا مختلفًا، لافتًا إلى أن نتائج الأدوار السابقة أظهرت صعوبة التوقع، ومبينًا أن هدف فريقه يتمثل في المنافسة على تحقيق اللقب.
