غدًا.. أول رحلة لضيوف الرحمن تصل المملكة

تستعد المملكة غدًا (السبت) الموافق 1 من ذي القعدة 1447هـ، لاستقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج لموسم هذا العام، في إطار منظومة متكاملة من الخدمات التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأكّدت الوزارة أهمية التزام الحجاج بمواعيد الرحلات والتعليمات المنظمة، والتأكد من جاهزية وثائق السفر وتأشيرات الحج، إلى جانب التقيد بأنظمة الجمارك وعدم حمل الممنوعات، والإفصاح عن المبالغ المالية أو الأدوية عند الحاجة، بما يسهم في تسريع إجراءات الدخول وضمان انسيابية الحركة في المنافذ.
كما دعت الحجاج إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة، بما في ذلك مبادرة “حاج بلا حقيبة”، والتأكد من استلام بطاقة “نسك”، إضافة إلى إحضار الوصفات والتقارير الطبية اللازمة، لضمان تلقي الرعاية الصحية عند الحاجة، مشددة على أهمية اتباع الإرشادات التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية.
وفيما يخص القادمين عبر الرحلات الجوية والمتجهين إلى مكة المكرمة، أوضحت الوزارة ضرورة ارتداء الإحرام قبل صعود الطائرة أو عند محاذاة الميقات، مع متابعة إعلانات الطاقم الجوي في هذا الشأن، بما يضمن أداء النسك وفق الضوابط الشرعية، ويعزز من تجربة الحج الآمنة والمنظمة لضيوف الرحمن.
وشدّدت “الحج والعمرة” على ضرورة التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي خدمات الحج، بتوعية الحجاج بضرورة الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة.
ولفتت إلى أن أداء فريضة الحج يقتصر على الحاصلين على تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها العقوبات النظامية.
وبيّنت أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم حج العام الماضي، من خلال عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة؛ لتعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م