رينارد يعلن رحيله عن تدريب المنتخب السعودي

1 / ذو القعدة / 1447 هـ 17 أبريل 2026 البلاد (جدة) أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني السعودي، إقالته من مهمته بشكل رسمي في تصريح له عبر "الوكالة الفرنسية"، اليوم الجمعة. ونشرت الوكالة الفرنسية تصريحًا مقتضبًا للفرنسي هيرفي رينارد، أعلن فيه إعفاءه من تدريب المنتخب السعودي، قبل أقل من شهرين من انطلاق بطولة كأس العالم 2026. وكان رينارد قد قاد الأخضر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد خوض المنتخب الوطني مفاوضاته مع الملحق الآسيوي. وتولى رينارد تدريب المنتخب الوطني في فترة ثانية عقب إقالة الإيطالي مانشيني في 2024.