رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من رؤساء المجالس التشريعية ورئيس البرلمان العربي

البلاد (إسطنبول)
استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء البرلمانات في عدد من الدول الشقيقة، ورئيس البرلمان العربي، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ(152) للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها الجمهورية التركية.
وقد استقبل رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش, ورئيس مجلس النواب بمملكة البحرين السيد أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، ورئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال المعولي، ورئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي، ورئيس مجلس المستشارين المغربي محمد ولد الرشيد، ورئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا، ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية السنغال السيد إل حاج مالك إندياي، ورئيس البرلمان العربي السيد محمد بن أحمد اليماحي.
وجرى- خلال الاستقبالات- بحث العلاقات البرلمانية وسُبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية الـ(152)، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.