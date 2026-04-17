توقعات بأمطار ربيعية على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية اليوم (الجمعة) على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان.