توقعات بأمطار ربيعية على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية اليوم (الجمعة) على معظم مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان.
ولفت إلى عدم استبعاد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م