تنافس مثير في اليوم الأول لبطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026

البلاد (بريدة)
انطلقت منافسات بطولة منطقة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026 وسط مشاركة واسعة في أجواء تنافسية تعكس الاهتمام المتنامي بالخيل العربية الأصيلة وجودة إنتاجها.
وظهرت نتائج اليوم الأول على النحو التالي، حيث جاءت الفئة الأولى لمهرات أعمار سنة، وحقق مربط إف آر دي (كسابة المنائر) صدارة الفئة، بعد أن بلغ عدد المجموعات 3 مجموعات بمشاركة 43 مهرة، وسجلت أعلى درجة 91.67.
وفي الفئة الثانية لمهرات أعمار سنتين، حققت مزرعة الخالد (إريكا الخالد) المركز الأعلى، حيث بلغ عدد المجموعات مجموعتين بمشاركة 31 مهرة، وسجلت أعلى درجة 92.17.
أما الفئة الثالثة لمهرات أعمار 3 سنوات، فقد شملتها منافسات اليوم ضمن فئات البطولة.
وسجلت الإحصاءات العامة لليوم الأول من البطولة عدد الخيل المتوجة 30 رأسًا، وعدد المرابط المتوجة 24 مربطًا، فيما بلغ عدد المرابط المتأهلة 15 مربطًا، وعدد الخيل المتأهلة 18 رأسًا.
تأتي البطولة ضمن الروزنامة السنوية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل، تأكيدًا لدوره في دعم الخيل العربية الأصيلة وتعزيز تنافسية المرابط والارتقاء بجودة الإنتاج.