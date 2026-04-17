بجهود قادها ولي العهد.. دبلوماسية الرياض تقود لوقف إطلاق النار في لبنان

في تطور سياسي وأمني بارز، أُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وجاء الإعلان على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط ترحيب لبناني واسع، وتقدير واضح للدور السعودي الذي وصف بالمحوري في إنجاز هذا الاتفاق.
وبرز تحرك المملكة كعامل حاسم في الدفع نحو التهدئة، حيث قادت جهودًا دبلوماسية مكثفة استندت إلى الضغط السياسي والتنسيق مع القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإعطاء أولوية لوقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية أوسع. وفي هذا السياق، لعب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- دورًا بارزًا عبر اتصالات رفيعة المستوى، شملت تواصلاً مباشرًا مع الرئيس الأمريكي، للتأكيد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية وتهيئة الأرضية للحلول السياسية.
وقد لاقت هذه الجهود إشادة رسمية لبنانية، حيث أكد الرئيس جوزيف عون، أن التحركات السعودية “الحكيمة والمتوازنة” أسهمت في توفير أجواء داعمة للاستقرار، معربًا عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به المملكة، بوصفها راعية لاتفاق الطائف وركيزة ثقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت الساحة اللبنانية حراكًا مكثفًا تزامن مع المفاوضات، إذ احتضن قصر بعبدا سلسلة اجتماعات واتصالات، بالتوازي مع لقاءات دولية في واشنطن؛ شارك فيها مسؤولون من لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. كما ناقش “الكابنيت” الإسرائيلي مقترحات وقف إطلاق النار، وسط ضغوط متبادلة وتعقيدات إقليمية، بما في ذلك تأثيرات غير مباشرة للمفاوضات مع إيران.
وفي الداخل اللبناني، تابع رئيس الحكومة نواف سلام مسار المفاوضات وخطط الاستجابة للأوضاع الإنسانية، مشددًا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية، في ظل الخسائر الكبيرة التي خلفها التصعيد، والتي شملت آلاف الضحايا والجرحى، إضافة إلى أضرار واسعة بالبنية التحتية.
كما أظهرت التحركات السياسية الداخلية توافقًا على أولوية التهدئة، حيث برزت لقاءات بين قيادات سياسية، من بينها رئيس البرلمان نبيه بري، وقيادات حزبية، ركزت على تجنب الانزلاق إلى صراعات داخلية، والتأكيد على أن وقف العدوان يمثل أولوية وطنية تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
وفي السياق ذاته، رحب سلام بإعلان وقف إطلاق النار، معربًا عن شكره للسعودية إلى جانب عدد من الدول العربية والغربية، تقديرًا لجهودها في الوصول إلى هذه النتيجة. وأكد أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا أساسيًا نحو استقرار دائم، مشددًا على ضرورة البناء عليها سياسيًا واقتصاديًا.
ويعكس الاتفاق ثمرة جهود سعودية حثيثة امتدت عبر قنوات متعددة، شملت التواصل مع الأطراف اللبنانية كافة، وتنسيقًا إقليميًا ودوليًا واسعًا، انطلاقًا من التزام المملكة بدعم استقرار لبنان وسيادته. كما جددت الرياض تأكيدها على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، باعتباره الضامن الأساسي للأمن، وعلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
ويمثل وقف إطلاق النار في لبنان نقطة تحول مهمة، ليس فقط على المستوى الأمني، بل كمدخل لإعادة تفعيل المسار السياسي. كما يبرز الدور السعودي بوصفه عنصر توازن مؤثر، نجح في توظيف أدواته الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، وفتح نافذة أمل نحو استقرار أكثر رسوخًا في لبنان والمنطقة.
