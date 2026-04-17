الوليد بن طلال يتفقد “المملكة آرينا” بعد الاستحواذ على الهلال

أجرى رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، مساء الخميس، جولة في ملعب المملكة آرينا وذلك بعد إتمام صفقة الاستحواذ على 70% من نادي الهلال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “إكس” جانبًا من تواجد الأمير الوليد بن طلال لملعب المملكة آرينا معلقًا: “فصل جديد في مسيرة الأمجاد”. ووقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة،(الخميس)، اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال، بناء على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال لكامل رأس مال شركة نادي الهلال، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية 1.2 مليار ريال، والتي تمثل 100% من إجمالي حقوق الملكية التابعة للشركة. وبموجب هذه الصفقة، ستدعم شركة المملكة القابضة شركة نادي الهلال في تعزيز أدائها التجاري وتوسيع شراكاتها الدولية، ومواصلة تطوير البنية التحتية الرياضية بمعايير عالمية.

ويُعَدّ الاستحواذ على شركة نادي الهلال خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع حضور شركة المملكة القابضة في قطاع الرياضة والترفيه سريع النمو في المملكة، والذي يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

من جهته، أوضح الصندوق أن قيمة الصفقة بلغت 840 مليون ريال، مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن إستراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي، وتدعم هذه الاستراتيجية جهود الصندوق لدفع التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي.