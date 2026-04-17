القيادة تهنئ رئيس الجمهورية العربية السورية بذكرى يوم الجلاء لبلاده

صحيفة البلاد 1 / ذو القعدة / 1447 هـ 17 أبريل 2026 البلاد (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق مزيدًا من الأمن والاستقرار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.