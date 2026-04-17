القيادة تهنئ السيد روموالد واداني بفوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية بنين

الأولىالقيادة تهنئ السيد روموالد واداني بفوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية بنين صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1447 هـ 17 أبريل 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد روموالد واداني، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية بنين. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد روموالد واداني، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية بنين. وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والرقي.