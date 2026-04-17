الرئيسية
/
/
/
/
/
الحجب لمتجر إلكتروني استغل صورًا لرموز الدولة لتسويق منتجاته
المحليات

1 / ذو القعدة / 1447 هـ      17 أبريل 2026

البلاد (جدة)

حجبت وزارة التجارة متجرًا إلكترونيًا بعد رصد إعلانات إلكترونية ومنتجات معروضة تضمنت استغلاله لصور رموز وطنية ومسؤولي الدولة في التسويق لمنتجاته التجارية، مخالفًا لما نصت عليه الأنظمة .

وأفادت الوزارة بأن المتجر استغل صور الرموز الوطنية والمسؤولين في التسويق للتعاملات التجارية، مشيرة إلى أن التعميم الصادر للمنشآت التجارية، تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (3587) وتاريخ 21/1/1440هـ، يقضي بمنع استخدام شعار الدولة وصور الرموز والمسؤولين في التعاملات التجارية.

وأكدت أن الأنظمة تمنع استخدام صور الرموز والمسؤولين وأسمائهم في المطبوعات والسلع والمنتجات والنشرات الإعلامية والإهداءات الخاصة، باعتباره مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.

ونوهت الوزارة بأن الجولات الرقابية مستمرة على المتاجر الإلكترونية، لضبط مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *