الحجب لمتجر إلكتروني استغل صورًا لرموز الدولة لتسويق منتجاته

حجبت وزارة التجارة متجرًا إلكترونيًا بعد رصد إعلانات إلكترونية ومنتجات معروضة تضمنت استغلاله لصور رموز وطنية ومسؤولي الدولة في التسويق لمنتجاته التجارية، مخالفًا لما نصت عليه الأنظمة .

وأفادت الوزارة بأن المتجر استغل صور الرموز الوطنية والمسؤولين في التسويق للتعاملات التجارية، مشيرة إلى أن التعميم الصادر للمنشآت التجارية، تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (3587) وتاريخ 21/1/1440هـ، يقضي بمنع استخدام شعار الدولة وصور الرموز والمسؤولين في التعاملات التجارية.

وأكدت أن الأنظمة تمنع استخدام صور الرموز والمسؤولين وأسمائهم في المطبوعات والسلع والمنتجات والنشرات الإعلامية والإهداءات الخاصة، باعتباره مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.

ونوهت الوزارة بأن الجولات الرقابية مستمرة على المتاجر الإلكترونية، لضبط مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.