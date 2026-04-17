الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ

صحيفة البلاد 1 / ذو القعدة / 1447 هـ      17 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1447هـ، وإنهاء إجراءاتهم عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية) بكل يسر وطمأنينة.

وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

