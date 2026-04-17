التاريخ يميل لصالح الاتحاد أمام الأندية اليابانية
التاريخ يميل لصالح الاتحاد أمام الأندية اليابانية

صحيفة البلاد 1 / ذو القعدة / 1447 هـ      17 أبريل 2026

البلاد (جدة)

يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة، حين يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره ماتشيدا الياباني في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمتلك الاتحاد سجلًا إيجابيًا في مواجهاته السابقة أمام الفرق اليابانية على مستوى البطولات القارية، حيث سبق له أن خاض أربع مباريات، نجح في تحقيق الفوز خلال ثلاث منها، مقابل خسارة وحيدة فقط، ما يعكس تفوقًا للفريق السعودي في هذا النوع من المواجهات.

وعلى الصعيد الهجومي، تمكن لاعبو الاتحاد من تسجيل 10 أهداف في شباك الأندية اليابانية، بمعدل تهديفي جيد يعكس الفعالية الهجومية للفريق، في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.

الجدير بالذكر أن الاتحاد قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا عقب إزاحة الوحدة الإماراتي في لقاء دور الـ 16 الثلاثاء الماضي.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

