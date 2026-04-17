الأهلي يُقصي” جوهور” ويواجه فيسيل كوبي في نصف نهائي نخبة آسيا

البلاد (جدة)
واصل فريق الأهلي حملته الناجحة للدفاع عن لقبه، ونجح في حجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزٍ مثير ومستحق على نظيره فريق جوهور دار التعظيم الماليزي بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية
بدأت المباراة بضغط من الأهلي إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن في الدقيقة 19، حينما سجل المدافع علي مجرشي هدفاً بالخطأ في مرماه، مانحاً الفريق الماليزي أفضلية مبكرة.
حاول لاعبو الأهلي العودة سريعاً، وأهدر النجم الجزائري رياض محرز فرصة ذهبية في الدقيقة 33 بعد تسديدة استقرت في يد الحارس.
زادت متاعب الأهلي عندما تلقى علي مجرشي البطاقة الحمراء في الدقيقة 42، بعد تدخل قوي على لاعب جوهور، جايرو دا سيلفا، الذي غادر الملعب مصاباً على نقالة طبية.
ولكن رغم النقص العددي، أظهر لاعبو الأهلي شخصية البطل؛ ففي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول (الدقيقة 45+3)، ارتقى الإيفواري فرانك كيسيه لعرضية متقنة من ركلة ركنية، ليودعها الشباك معلناً هدف التعادل وإعادة الأمل للجماهير الأهلاوية.
مع انطلاق الشوط الثاني، واصل الأهلي صموده وهجومه المنظم، وفي الدقيقة 55، أطلق البرازيلي جالينو “قذيفة صاروخية” من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق الماليزي، معلنةً عن الهدف الثاني وهدف الحسم الذي أهّل حامل اللقب للمربع الذهبي.
بهذا الفوز، ضرب الأهلي موعداً مرتقباً مع نادي فيسيل كوبي الياباني في نصف النهائي، والمقرر إقامته مساء يوم الاثنين المقبل 20 أبريل الجاري. وكان الفريق الياباني قد تأهل عقب تخطيه السد القطري، بركلات الترجيح 4/5، بعد ما تعادل الفريقان (3-3) في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح فيسيل كوبي بنتيجة (5-4) على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة 🏆
هدف عكسي من علي مجرشي بالخطأ في مرماه يمنح جوهور التقدم في الدقيقة 19#الأهلي 0 × 1 #جوهور_دار_التعظيم pic.twitter.com/T1IQ46Xog2#صحيفة_البلاد | #نخبة_آسيا | #النادي_الأهلي | #الأهلي_جوهور_دار_التعظيم @ALAHLI_FC | @theAFCCL_ar |…
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 17, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة 🏆
كيسيه يسجل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 45+3#الأهلي 1 × 1 #جوهور_دار_التعظيم pic.twitter.com/xIWnaYqSyP#صحيفة_البلاد | #نخبة_آسيا | #النادي_الأهلي | #الأهلي_جوهور_دار_التعظيم @ALAHLI_FC | @theAFCCL_ar | @theafcdotcom
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 17, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة 🏆
جالينو يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54#الأهلي 1 × 2 #جوهور_دار_التعظيم pic.twitter.com/RhuUcfJtVO#صحيفة_البلاد | #نخبة_آسيا | #النادي_الأهلي | #الأهلي_جوهور_دار_التعظيم @ALAHLI_FC | @theAFCCL_ar | @theafcdotcom
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 17, 2026