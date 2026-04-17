أكاديمية الإعلام السعودية تختتم البرنامج التدريبي “مفهوم الأمن الوطني والقوة المعلوماتية”

البلاد (الرياض)
اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام، اليوم، برنامجًا تدريبيًّا، بعنوان: “مفهوم الأمن الوطني والقوة المعلوماتية”، على مدى يومين من التدريب المُكثّف، وذلك بالتعاون مع جامعة الدفاع الوطني في الرياض، بمشاركة أكثر من (25) متدربًا ومتدربة من المختصين والمهتمين في مجال الإعلام والاتصال.
وركّز البرنامج على فهم أبعاد البيئة الإستراتيجية، وتعزيز قدرات المشاركين في التعامل مع المعلومات باحترافية، بما يضمن صياغة رسائل إعلامية دقيقة، تُسهم في رفع جودة الطرح الإعلامي في هذا المجال.
واختُتم البرنامج بتسليم كل مشارك شهادتين معتمدتين من أكاديمية الإعلام السعودية وجامعة الدفاع الوطني، قدّمها مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، في جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن عبدالإله بن محمد بن حمدان، والرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس مشعل بن أحمد التويجري.
ويأتي هذا البرنامج بوصفه خطوة نوعية تقدمها أكاديمية الإعلام السعودية نحو بناء كوادر إعلامية متخصصة قادرة على مواكبة أحدث الاتجاهات في مفهوم الإعلام والأمن الوطني، وتوظيف المعلومات بكفاءة واحترافية، بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودورها في دعم الجهود الوطنية.
