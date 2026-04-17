أستون فيلا ونوتنغهام فورست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

فاز فريق أستون فيلا الإنجليزي على ضيفه بولونيا الإيطالي بنتيجة (4-0)، في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم، الذي أقيم مساء أمس على ملعب “فيلا بارك” بمدينة برمنغهام، ليحسم تأهله بمجموع المباراتين (7-1).
سجل أهداف أستون فيلا كلٌ من الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة الـ(16)، والأرجنتيني إيميليانو بوينديا في الدقيقة الـ(26)، والشاب الإنجليزي مورغان روجرز في الدقيقة الـ(39)، قبل أن يختتم مواطنه إزري كونسا أهداف اللقاء في الدقيقة الـ(89).
وبلغ فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي الدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية للمرة الأولى منذ (42) عامًا، بعد فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ذا سيتي غراوند” بمدينة نوتنغهام، ليحسم تأهله بمجموع المباراتين (2-1).
ومن المقرر أن يلتقي أستون فيلا مع نوتنغهام فورست في الدور نصف النهائي في أول نصف نهائي إنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي منذ عام (1973م)، نهاية شهر أبريل الجاري.
