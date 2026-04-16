مسافته 1500 كم ويربط جدة بالدمام والجبيل… شركة إسبانية تفوز بعقد تصميم الجسر البري السعودي

البلاد (جدة) قالت مجلة “ميد”، اليوم (الخميس): إن شركة سينر الإسبانية فازت بعقد تصميم الجسر البري الذي يربط مدينة جدة على البحر الأحمر بكل من الدمام والجبيل على الخليج العربي، بمسافة 1500 كم، وذلك عقب طرح منافسة من قبل شركة الخطوط الحديدية “سار” في عام 2025، حيث جرى تقييم العروض حتى نهاية العام المنصرم.

وأضافت المجلة أن الأسس التصميمية الأولى كانت قد أُعدت سابقاً من قبل شركة “إيتالفير”، فيما يدخل المشروع حالياً مرحلة تخطيط متقدمة، إذ يدعم عقد التصميم الجديد تطوير المفاهيم الهندسية والتصاميم التفصيلية. وأوضحت أن المشروع يسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين كفاءة التجارة عبر الممرات الصناعية في المملكة. وأشارت إلى أن الجهات المعنية تبنَّت نموذج تنفيذ مرحلياً بديلاً عن الشراكة الكبرى الواحدة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المرونة وتسريع وتيرة التنفيذ.