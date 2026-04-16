مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بمأرب ودمشق.. وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة لقطاع غزة

البلاد (غزة)

وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث- الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة؛ حيث تتولى الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث دعم استمرارية عمليات التوزيع، التي يتم تنفيذها وفق آليات منظمة تضمن إيصال المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، في مختلف مناطق قطاع غزة.

كما وزّع مركز الملك سلمان 220 حقيبة إيوائية، و143 خيمة في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، استفاد منهما 852 فردًا، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن. وكذلك وزّع المركز 1.184 بطانية في محافظة ريف دمشق، استفادت منها 592 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.