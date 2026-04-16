مذكرة تعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مذكرة تعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتعزيز التعاون في خدمة القرآن الكريم ونشر التلاوات القرآنية وفق معايير علمية وفنية.
وشملت المذكّرة التي وقّعها رئيس رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون علي بن عبدالله الزيد، التعاون في إنتاج المصاحف المرتلة لأئمة الحرمين الشريفين، وتطوير معايير التقييم والترشيح في جودة التلاوة والأداء الفني، ونشر هذه المصاحف عبر القنوات والمنصات الرسمية بما يحفظ حقوقها ويعزز انتشارها.
وشهدت المناسبة تدشين الدفعة الأولى من المصاحف المرتلة لأئمة الحرمين الشريفين، ضمن مستهدفات المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية.
وشمل المشروع في مرحلته الأولى إنتاج أربعة مصاحف مرتلة لكل من الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد البعيجان، وفضيلة الشيخ الدكتور الوليد بن خالد الشمسان، على أن يُستكمل لاحقًا إنتاج مصاحف بقية الأئمة ضمن التعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م