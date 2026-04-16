مدربا الأهلي وجوهور دار التعظيم يؤكدان جاهزيتهما لمواجهة ربع النهائي بنخبة آسيا

أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، جاهزية فريقه لمواجهة جوهور دار التعظيم الماليزي يوم غد، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، حيث أشار إلى أن الجهاز الفني ركّز خلال اليومين الماضيين على جانب الاستشفاء، بعد خوض الفريق مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية وآلية التعامل مع مجريات اللقاء.
وبيّن أن المنافس يتميز بالتنظيم والانضباط وروح الفريق، متوقعًا أن يعتمد على التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، مؤكدًا أهمية الانضباط في الاستحواذ لتفادي خطورة التحولات السريعة.
من جانبه، أكد لاعب الأهلي روجير إيبانيز أن الفريق يدرك صعوبة المواجهة، ويستعد لها بشكل جيد، مشددًا على أهمية التركيز على كل مباراة على حدة، والعمل بروح تنافسية عالية من أجل تحقيق الهدف ومواصلة المشوار نحو اللقب.
وفي المقابل، أكد المدير الفني لفريق جوهور دار التعظيم الماليزي الإسباني تشيسكو مونيوز جاهزية فريقه لخوض المواجهة، مشيرًا إلى أن بلوغ ربع النهائي يمثل إنجازًا مهمًا، مع تطلعهم لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى النهائي.
بدوره، أشار لاعب جوهور دار التعظيم ناتشو إنسا إلى أن مباريات ربع النهائي تتطلب تركيزًا عاليًا وهدوءًا في التعامل مع تفاصيل اللقاء، مؤكدًا أن اللعب أمام جماهير الأهلي يمثل حافزًا إضافيًا للفريق، مع العزم على تقديم مستوى قوي يعكس تطلعاتهم في هذا الدور.