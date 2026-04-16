المحليات

محافظ جدة يلتقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

صحيفة البلاد      29 / شوال / 1447 هـ      16 أبريل 2026

 

البلاد (جدة)
التقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والرئيس التنفيذي للاتحاد روان البتيري، والرئيس التنفيذي لقطاع الرياضات الإلكترونية والشؤون التجارية بالاتحاد لؤي المجددي.
وجرى خلال اللقاء استعراض إستراتيجية الاتحاد لتنمية قطاع الرياضات الإلكترونية في المحافظة، ودعم الشباب وتمكينهم، ودعم السياحة الرياضية والترفيهية، وتوفير فرص تنافسية للاعبين المحترفين والهواة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الألعاب بالتعاون مع الشركات المحلية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

