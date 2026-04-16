كشفت مخازن أسلحة في حمص.. السلطات السورية تضبط نفق تهريب يمتد إلى لبنان

البلاد (دمشق)

كشفت السلطات السورية عن العثور على نفق؛ يُعتقد أنه كان يُستخدم في عمليات تهريب أسلحة وذخائر، يمتد من ريف محافظة حمص الجنوبي وسط البلاد باتجاه الأراضي اللبنانية، وذلك ضمن عملية أمنية أسفرت أيضاً عن ضبط مخازن أسلحة داخل المنطقة.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي في حمص، وفقاً لقناة “الإخبارية” السورية أمس (الأربعاء)، من اكتشاف النفق في منطقة ريفية جنوب المحافظة، حيث يمتد عبر الحدود السورية–اللبنانية، ويُشتبه في استخدامه لتهريب الأسلحة، إضافة إلى ضبط عدة مستودعات تحتوي على كميات من الذخائر والعتاد العسكري المعد للتهريب.

ولم تحدد المصادر الرسمية الجهة المسؤولة عن حفر النفق، في حين أشارت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق إلى قيامها بإغلاق أنفاق حدودية مماثلة، قالت: إنها كانت تُستخدم من قبل “ميليشيات لبنانية” في أنشطة تهريب عبر الحدود.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية على جانبي الحدود السورية– اللبنانية لتعزيز الرقابة ومنع عمليات التسلل والتهريب، لا سيما مع اتساع شبكة المعابر غير النظامية الممتدة على طول الحدود البالغ نحو 375 كيلومتراً، والتي طالما استُخدمت في تهريب الأفراد والبضائع والسلاح.

وكانت دمشق وبيروت قد اتفقتا في 10 مارس الماضي، خلال اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس السوري أحمد الشرع، على تفعيل التنسيق الأمني بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الحدود والحد من أي تفلت أمني، بحسب بيانات رسمية صادرة آنذاك.