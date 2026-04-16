فيسيل كوبي يعبر السد ويتأهل لنصف نهائي النخبة الآسيوية

البلاد (جدة)

انتزع فريق فيسيل كوبي الياباني بطاقة العبور إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب تغلبه على فريق السد القطري بركلات الترجيح 5-4، في موقعة كروية امتدت لأشواط إضافية بعد تعادل دراماتيكي بنتيجة (3-3).دخل السد المباراة بضغط هجومي، ولم يمهل خصمه سوى 6 دقائق حتى نجح رافا موجيكا في هز الشباك، معلنًا عن تقدم مبكر للفريق القطري.

ورغم السيطرة القطرية، أظهر فيسيل كوبي مرونة تكتيكية عالية، حيث نجح القناص يويا أوساكو في إعادة الأمور لنقطة الصفر بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 24.

مع انطلاق الشوط الثاني، عاد رافا موجيكا ليمارس هوايته التهديفية مسجلاً الهدف الثاني له وللسد في الدقيقة 61.ولم تكد تمر 5 دقائق حتى عزز النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو تقدم الفريق القطري بالهدف الثالث في الدقيقة 66، ليظن الجميع أن السد في طريقه لحسم التأهل.

الفريق الياباني رفض الاستسلام؛ حيث قلص يوسوكي إيديغوتشي الفارق في الدقيقة 74، وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف يوشينوري موتو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3، فارضًا اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي استمر فيها الحذر المتبادل دون تغيير في النتيجة.

وبعد 120 دقيقة، احتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لفريق فيسيل كوبي بنتيجة 5-4، وسط تألق واضح من حارس المرمى وهدوء أعصاب المنفذين اليابانيين، ليتبخر حلم السد القطري في مواصلة المشوار القاري رغم الأداء البطولي.

بهذا التأهل، بات فيسيل كوبي أول الواصلين للمربع الذهبي عن هذا المسار، حيث ينتظر الآن الفائز من مواجهة الأهلي وجوهور دار تعظيم الماليزي.

