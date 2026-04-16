الإقتصاد

فرص استثمارية في العاصمة المقدسة

صحيفة البلاد      29 / شوال / 1447 هـ      16 أبريل 2026

البلاد (مكة المكرمة)
بحثت الغرفة التجارية بمكة المكرمة مع شركة البلد الأمين سبل تعزيز التعاون وتطوير الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة، وذلك خلال اجتماع مشترك ناقش عددًا من المحاور الإستراتيجية الرامية إلى دعم البيئة الاستثمارية في العاصمة المقدسة،
والتكامل بين الجهات المعنية بقطاع الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتناول اللقاء تعزيز الشراكات بين الجانبين؛ بما يدعم بناء منظومة استثمارية متكاملة تسهم في تنمية قطاع الأعمال، ورفع كفاءة البيئة الاقتصادية في مكة المكرمة، إلى جانب بحث فرص التعاون في تطوير المشاريع النوعية، التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المبادرات التنموية، والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي المستدام، في مكة المكرمة، بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

