ربع نهائي النخبة.. كونسيساو يتوعد ماتشيدا الياباني

أكد سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام ماتشيدا زيلفيا، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويستعد الاتحاد لخوض اللقاء مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لمواصلة مشواره القاري.
وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “لن تكون مواجهة سهلة أمام فريق قوي، ولا ننسى أننا لعبنا 130 دقيقة قبل يومين، وهذا عامل مهم، لكن هدفنا واضح وهو الانتصار”.
وعن الإرهاق وإصابة ستيفن بيرجوين، أوضح: “بعض اللاعبين عانوا إصابات عضلية، لكننا عوضنا ذلك بالروح والرغبة، وهناك لاعبون تحاملوا على أنفسهم حتى النهاية، وهذا يعكس التضحية داخل الفريق، كما أن اللعب كل 3 أيام أمر اعتدنا عليه طوال الموسم”.
وأضاف: “غدًا ستكون لدينا صورة أوضح عن الجاهزية، وسنواجه فريقًا منظمًا دفاعيًا وهجوميًا”.
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء تغييرات، قال: “بالتأكيد، في حال وجود إصابات ستكون هناك مداورة”.
وشدد مدرب الاتحاد على أهمية التفاصيل: “التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في مواجهات خروج المغلوب، لذلك نركز على كل جزئية، وقمنا بتحليل المنافس جيدًا، ونستعد لكل السيناريوهات، حتى في حال امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية”.
واختتم تصريحاته بالرد على حديث قائد الفريق الياباني، قائلاً: “في المؤتمرات يمكن للجميع الحديث، لكن الإجابة الحقيقية ستكون داخل الملعب”.
