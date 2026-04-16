رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس البرلمان التركي

التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، وذلك خلال حضوره أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ (152) للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها الجمهورية التركية.
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ (152)، والعلاقات البرلمانية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م