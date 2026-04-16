رأس اجتماع لجنة الحج.. نائب أمير مكة: تنفيذ توجيهات القيادة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اجتماع اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع شدّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تؤكد دومًا أهمية الاستعداد المُبكر لموسم الحج، وتكامل جهود كافة القطاعات لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.

واستعرضت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بمغادرة المعتمرين لبلدانهم بعد أداء مناسك العمرة، وكل ما يتعلق بتوفير سبل الراحة والعناية بهم، كما تم استعراض جاهزية خطط الجهات لحج (1447هـ)، وخطط وجهود القطاعات الأمنية في نقاط الفرز وعلى مداخل العاصمة المقدسة، وسير المشاريع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كذلك الفرضيات التي تم تنفيذها والأخرى المزمع تنفيذها لضمان أعلى درجات الجاهزية لاستقبال الحجيج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي اتخذت حيالها التوصيات اللازمة.