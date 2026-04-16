جامعة الملك عبدالعزيز تحتضن اجتماع عمداء كليات العمارة والتصميم الثالث

عقدت هيئة فنون العمارة والتصميم، الاجتماع الثالث لعمداء كليات العمارة والتصميم السنوي باستضافة جامعة الملك عبدالعزيز، بمشاركة عمداء وممثلين أكثر من 22 جامعة سعودية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، وخلق مساحة حوار لبحث القضايا المشتركة وتبادل الخبرات للخروج بتوصيات تعزز سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتطوير برامج دعم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمشاركة في تحسين الجودة الأكاديمية محليًا ودوليًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، صاحب السمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عيّاف، خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع، أن الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية لقطاع العمارة والتصميم مسؤولية تشاركية ترتكز على استدامة الحوار والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية، موضحًا أن جهود الدورات السابقة ركزت على ملفات استراتيجية شملت تمكين المجموعات البحثية، وقياس جاهزية سوق العمل، وتنظيم الفعاليات المعرفية.

وأضاف سموه، أن المرحلة الحالية تقتضي التحول من حيز تبادل الأفكار إلى ابتكار الحلول، حيث ركزت هذه النسخة من الاجتماع على مناقشة أهمية الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، منوهًا بالدور المحوري للقيادات الأكاديمية في بناء تحالفات استراتيجية محلية ودولية تثري التجربة الأكاديمية وتصقل الممارسات المهنية، وتسهم في إعداد جيل متميز من المصممين والمعماريين قادرين على المنافسة عالميًا.

وشهد الاجتماع نقاشًا مفتوحًا حول تعزيز الشراكات بين الجامعات المحلية والعالمية وتبادل التجارب الناجحة وانعكاساتها على رفع جودة التعليم الأكاديمي بمختلف الأمثلة والتطبيقات، كما ناقش الاجتماع دور الشراكة مع الجهات الحكومية وسوق العمل، وجاهزية الجامعات والطلاب في مواجهة التحديات وأثر ذلك على الفرص المهنية.

وتضمن الاجتماع جلسة تفاعلية مفتوحة لطرح أبرز الحلول التطبيقية المقترحة من آليات واستراتيجيات وبرامج وشراكات، كتوصيات يمكن للبرامج الأكاديمية العمل على تطويرها.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير منظومة تعليم العمارة والتصميم من خلال شراكات أكاديمية فعالة تسهم في الارتقاء بجودة المخرجات، بما يدعم إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام في تطوير المشهد العمراني والتصميمي وترسخ مكانة المملكة على خارطة العمارة والتصميم دوليًا.