جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تكرّم مشاريع “راية البحثي”

البلاد (الدمام)

كرمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة البحث العلمي ثلاثة مشاريع بحثية ضمن برنامج ( راية البحثي ) في نسخته الأولى التي انطلقت في يناير 2025م، واستمر لمدة عام كامل، و ضم أكثر من 60 طالبًا وطالبة من مرحلة البكالوريوس، يمثلون تخصصات متعددة، إلى جانب 19 مشرفًا من أعضاء هيئة التدريس ، وجاء حفل التكريم بحضور سعادة نائب الرئيس للبحث العلمي والابتكار الأستاذ الدكتورة جيهان بنت احمد الحميد وعميدة عمادة البحث العلمي الأستاذ الدكتورة ريم بنت يوسف الجندان و الباحثين المشاركين وعمداء الكليات.

و ذكرت أ .د. ريم الجندان بأننا نجتمع في هذا اللقاء العلمي لنحتفي بإنجازات برنامج راية البحثي في نسخته الأولى، ونواكب انطلاق نسخته الثانية، في خطوة تجسد استدامة العطاء، وتعكس الطموح نحو تحقيق مزيد من التميز والإنجاز، امتدادًا لجهود وكالة الجامعة للبحث العلمي والابتكار في بناء منظومة بحثية متكاملة، ترتكز على الجودة، وتواكب الأولويات الوطنية، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن هذا المنطلق، تسعى عمادة البحث العلمي إلى أن تكون بيئةً حاضنةً لكل شغف علمي، ومسرّعةً لكل فكرة مبتكرة؛ بيئة تدعم الباحث منذ انطلاقته الأولى، وترافقه في مسيرته، وتوفر له الأدوات والفرص التي تمكّنه من تحقيق أثر علمي ومعرفي مستدام وإيمانًا منا بأن تميّز المنظومة البحثية لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار وتكاتف الجهود، فإننا نحرص على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الكليات والمراكز البحثية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات البحث العلمي وجودتها.

فيما ذكرت وكيلة عمادة البحث العلمي الدكتورة افنان الجعفري بأن البرنامج بدأ بنسخته الأولى في يناير 2025م، واستمر لمدة عام كامل، حيث ضم أكثر من 60 طالبًا وطالبة من مرحلة البكالوريوس، يمثلون تخصصات متعددة، إلى جانب 19 مشرفًا من أعضاء هيئة التدريس وقد شملت هذه التخصصات مجالات متنوعة، منها الصحية، والهندسية، والإدارية، والتقنية، والإنسانية، والتربوية، بما يعكس طبيعة البرنامج متعددة التخصصات.

ولفتت بانه وخلال البرنامج، تم تدريب المشاركين على المهارات الأساسية لإجراء البحوث العلمية وفق منهجيات معتمدة، مع التركيز على تعزيز البحث البيني، بما يسهم في إنتاج مخرجات بحثية نوعية تدعم احتياجات المجتمع، وتتوافق مع الأولويات الوطنية في المملكة العربية السعودية، وبما يتناسب مع هوية الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية في البحث العلمي والابتكار وقد عملت الفرق البحثية على مشاريعها لمدة 12 شهرًا، وصولًا إلى استكمالها وتحقيق وقد تجلّت مخرجاتها في براءات اختراع مُسجَّلة لدى المكتب الأمريكي للبراءات والعلامات التجارية، فضلاً عن تطبيقات تقنية وأوراق علمية محكَّمة منشورة في مجلات أكاديمية عالمية مرموقة واليوم، نحتفي بثمرة هذا الجهد، من خلال تكريم الفرق البحثية الفائزة، والتي بلغ عددها ثلاث فرق متميزة وفيما يتعلق بالمشاريع الفائزة، فقد عكست تنوعًا نوعيًا في مجالاتها البحثية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. حيث جاء المشروع الفائز بالمركز الاول ضمن محور الصحة والرفاه، مسهمًا في دعم جهود تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة المجتمع، وهو ما يجسد الأثر التطبيقي للبرنامج ويعكس جودة مخرجاته، وبما يتسق مع هوية الجامعة ورسالتها.