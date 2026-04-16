ترمب: إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام

صحيفة البلاد      29 / شوال / 1447 هـ      16 أبريل 2026

واس (واشنطن)


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام يبدأ الساعة 5 مساء بتوقيت الولايات المتحدة اليوم.

وأفاد ترمب بتوقف القتال عبر منصة “تروث سوشال”، مشيرًا إلى أنه ذلك جاء عقب محادثات “ممتازة” مع البلدين.

وذكر ترمب أنه وجه نائب الرئيس جيه دي فانس وآخرين للعمل مع إسرائيل ولبنان من أجل “تحقيق سلام دائم”.

