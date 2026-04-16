الهلال يُغري البرتغالي ” لياو” بـ 100 مليون

عاد ملف رافائيل لياو إلى الواجهة من جديد، إذ تكشف المعطيات المتوفرة أن نادي الهلال يُعيد ترتيب أوراقه بجدية تامة لاستقطاب نجم ميلان الإيطالي خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، في مسعًى طموح لتعزيز خطه الهجومي بأحد أبرز الأسماء في كرة القدم الأوروبية.
لم يكن الجناح البرتغالي البالغ من العمر 26 عامًا بعيدًا عن الإغراءات السعودية؛ ففي صيف 2024، رفض لياو عرضًا ضخمًا من دوري روشن، مؤثرًا البقاء تحت أضواء الكرة الأوروبية الرفيعة. غير أن المشهد اليوم يحمل ملامح مختلفة، في ظل توترات داخلية مع المدرب ماسيميليانو أليغري باتت تُلقي بظلالها على مستقبله مع الروسونيري، وتُفتح معها نوافذ الرحيل على مصاريعها.
وفقًا لما رصده موقع Fanaticos، يتصدر الهلال قائمة الأندية الساعية إلى التعاقد مع لياو، ويَستعد لتقديم عرض مالي استثنائي تتراوح قيمته بين 80 و100 مليون يورو، في ما يُوصف بأنه الصفقة الأضخم في تاريخ النادي. وتتطلع الإدارة السعودية إلى إتمام الصفقة قبل انتهاء الموسم الحالي، ضمانًا لاندماج اللاعب في المنظومة التدريبية في الوقت الأمثل.
وأضفى الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو مزيدًا من المصداقية على هذه المعطيات، مؤكدًا أن الهلال يحتل مكانة بارزة في سباق التعاقد مع اللاعب، وأن الجانب السعودي عازم على تقديم حزمة مالية غير مسبوقة لإقناع النجم البرتغالي وإدارة ميلان في آنٍ معًا.
ومنذ التحاقه بصفوف ميلان قادمًا من أروقة ليل الفرنسي صيف 2019، رسم لياو مسيرة تزداد لمعانًا مع مرور الوقت؛ إذ راكم في 286 مباراة رصيدًا لافتًا بلغ 80 هدفًا و64 تمريرة حاسمة، ليرسّخ مكانته بوصفه أحد أعتى وأخطر أجنحة الدوري الإيطالي في جيله.
