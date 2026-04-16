السياسة

المملكة تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار في لبنان

صحيفة البلاد      29 / شوال / 1447 هـ      16 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان الشقيق، وتثنيمها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به فخامة الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، والحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وقالت الوزارة في بيان:” المملكة تجدد التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

