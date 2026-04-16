البديوي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور دبلوماسي أكثر فاعلية

البلاد (بروكسل)
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور دبلوماسي أكثر فاعلية في الوساطة بشأن الحرب مع إيران، مؤكدًا دعم دول المجلس لأي مبادرة “عادلة ومنصفة” تخدم أمن المنطقة والمجتمع الدولي.
وقال البديوي، في مقابلة أجراها معه موقع بوليتيكو الإخباري في بروكسل قبيل محادثات يجريها اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن الاتحاد الأوروبي شريك موثوق وقادر على المساعدة في التوصل إلى تسوية لهذا النزاع وغيره من الأزمات الدولية”.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية لدول مجلس التعاون، شدد على أن دول المجلس تنطلق من مصالحها الوطنية والإستراتيجية في بناء شراكاتها، مؤكدًا أهمية العلاقات مع واشنطن وبروكسل وبكين وموسكو على حد سواء، وأن الأمر لا يتعلق بالانحياز إلى تكتل واحد.
وبشأن العقوبات المفروضة على روسيا، أوضح الأمين العام أن مجلس التعاون ينظر إلى العقوبات من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن، نافيًا مزاعم تسهيل دول الخليج الالتفاف على العقوبات، وأن دول المجلس تحترم القانون الدولي وتلتزم بتنفيذه.
ويزور البديوي بروكسل لإجراء محادثات مع كبار المسئولين الأوروبيين، كما خاطب الأربعاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، في إطار تعزيز الحوار الإستراتيجي بين الجانبين.