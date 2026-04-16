“الأهلي” يوزع أرباحاً نقدية 11.5% عن النصف الثاني

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم (الخميس)، موافقة الجمعية العمومية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بقيمة 6.9 مليار ريال، بنسبة 11.5% من رأس المال، بما يعادل 1.15 ريال للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك عن النصف الثاني 2025.
وقال البنك في بيان على “تداول”: إن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم ستكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية، والمقيّدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأشار “الأهلي” إلى أن توزيع الأرباح يبدأ يوم 27 أبريل الجاري، مبينا أن إجمالي عدد الأسهم المستحقة يبلغ 6 مليارات سهم.
وذكر أن عمومية البنك وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي، أو ربع سنوي، عن العام المالي 2026.
